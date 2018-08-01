Основной задачей учреждения является совершенствование научно-технического обеспечения органов внутренних дел, создание и внедрение в повседневную деятельность сотрудников новых видов специальной техники и специальных средств.

Сегодня ФКУ НПО «СТиС» МВД России исполняется 35 лет со дня образования. В соответствии с постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 25 марта 1983 года Специальное конструкторское бюро оперативной и криминалистической техники ВНИИБД МВД СССР было преобразовано в Научно-исследовательский институт специальной техники (НИИСТ) МВД СССР. Это и стало отправной точкой формирования будущего ФКУ НПО «СТиС» МВД России, преемника традиций НИИСТ, НПО «Техника» и ГУ НПО «Спецтехника и связь» МВД России. В 1991 году НИИСТ вошел в состав НПО «Техника», которое позднее было преобразовано в ГУ НПО «СТиС» МВД России.Являясь головным научным подразделением, учреждение успешно реализует политику Министерства внутренних дел Российской Федерации по созданию инновационной научно-технической продукции.Основной задачей учреждения является совершенствование научно-технического обеспечения органов внутренних дел, создание и внедрение в повседневную деятельность сотрудников новых видов специальной техники и специальных средств.ФКУ НПО «СТиС» МВД России - постоянный участник и организатор таких крупных и престижных выставочных мероприятий в области средств обеспечения безопасности как Научно-технический форум «День передовых технологий правоохранительных органов Российской Федерации», Международный салон «Комплексная безопасность», Международный форум «Неделя Национальной Безопасности», Международная выставка средств обеспечения безопасности государства «Интерполитех».На счету специалистов учреждения десятки научных публикаций и изобретений, что является подтверждением высокого потенциала учреждения. Многие разработки защищены авторскими свидетельствами и не имеют аналогов в мировой практике.Накопленный за многие годы опыт работы доказал эффективность деятельности учреждения. Благодаря целеустремленности, творческому поиску, высокому профессионализму коллектив учреждения неизменно добивается успехов в осуществлении грандиозных планов и самых смелых идей.