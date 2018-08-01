В операционной системе Android P, запланированной к выходу на осень, появится нативная поддержка челки — области в верхней части экрана, в которой находятся камера и датчики. Реализация этой особенности на программном уровне связано с желанием все большего числа компаний выпускать смартфоны с бровью.

В операционной системе Android P, запланированной к выходу на осень, появится нативная поддержка "челки" — области в верхней части экрана, в которой находятся камера и датчики. Реализация этой особенности на программном уровне связано с желанием все большего числа компаний выпускать смартфоны с "бровью".Как сообщила менеджер по продукту Android UI Меган Потоски, характерную выемку уже имеют 16 моделей Android-смартфонов от 11 разных производителей. Google тесно сотрудничает с партнерами, но то же время накладывает некоторые ограничения в целях обеспечения совместимости приложений.В частности, у смартфона не может быть более двух вырезов, причем у одной стороны дисплея он может быть только один. Кроме того, в соответствии с правилами Android, "челка" может находиться только в верхней либо в нижней части экрана: размещать её по бокам нельзя.Цель ограничений — сделать так, чтобы программы везде выглядели одинаково, вне зависимости от используемого устройства. Как именно работать с "бровью", будут решать разработчики. Android P, например, позволит сделать так, чтобы элементы интерфейса обтекали вырез либо наоборот, скрывались за ним. При горизонтальной ориентации боковые области экрана будут затемнены.∎Huawei представила гигантский смартфон с жидкостным охлаждением читайте такжеПока что на рынке имеются смартфоны только с одной "челкой". Тем не менее, никто не мешает производителю выпустить устройство с тремя и более вырезами, расположить их как угодно и адаптировать интерфейс Android по своему усмотрению. Поскольку у Google нет полного контроля над ОС, её требования, скорее, находятся на уровне рекомендаций.