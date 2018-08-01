Что делать, если медицинские или косметологические услуги навязали в кредит? В четверг, 2 августа Владимирское отделение Молодежного союза юристов и Центр защиты прав потребителей проведут тематический приём и горячую линию для жителей региона.

Что делать, если медицинские или косметологические услуги навязали в кредит? В четверг, 2 августа Владимирское отделение Молодежного союза юристов и Центр защиты прав потребителей проведут тематический приём и "горячую линию" для жителей региона по телефону: 8 920 920 25 15. С 12 до 18 часов юристы ответят на вопросы людей и расскажут, можно ли вернуть деньги, если вы уже взяли косметику в кредит и как это сделать с наименьшими потерями. Чтобы получить консультацию, в указанное время можно позвонить по телефону, указанному на экране или прийти на личный приём по адресу улица Офицерская, 9-а.