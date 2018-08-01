Музей Булгаковский дом сообщил на своей странице в Фейсбуке, что 1 августа неизвестной женщиной был похищен сотрудник музея кот Бегемот. Особые приметы: черный пушистый кот, помесь сибирской и персидской пород, ошейник с адресником в виде косточки, вес около 6 килограммов, характер суровый.

Музей "Булгаковский дом" сообщил на своей странице в "Фейсбуке", что 1 августа неизвестной женщиной был похищен сотрудник музея кот Бегемот — любимец всех, кто хоть однажды был в Москве на Большой Садовой, дом 10.Особые приметы: черный пушистый кот, помесь сибирской и персидской пород, ошейник с "адресником" в виде косточки, вес около 6 килограммов, характер суровый, отмечается в сообщении Булгаковского дома.Там просят всех неравнодушных помочь в его поисках.Кот Бегемот был так назван в честь одного из самых очаровательных персонажей романа Булгакова "Мастер и Маргарита", он живет в музее с 2005 года. У Бегемота есть собственный врач и стилист, также ему полагается спецпитание.