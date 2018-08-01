Телеведущая Дана Борисова больше не намерена молчать. Она
обвиняет своего экс-возлюбленного певца Данко в нанесении побоев.
Телеведущая Дана Борисова больше не намерена молчать. Она
обвиняет своего экс-возлюбленного певца Данко в нанесении побоев.
Дана решила не обращаться в правоохранительные органы.
Вооружившись компроматом на бывшего любовника, она отправилась в студию ток-шоу
"На самом деле" Первого канала. Борисова рассказала, что недавно решилась возобновить роман
с исполнителем Данко. Однако попытка вернуть былые чувства оказалась неудачной.
"Мой
бывший возлюбленный и человек, с которым я все-таки решилась встречаться после
реабилитации, хотя очень боялась отношений, обманул меня в очередной раз, и даже, когда мы пытались поговорить, поднял на меня руку", – поведала телеведущая. Дана продемонстрировала присутствующим видео, которое сняла
две недели назад. Звезда снимает свое лицо на камеру мобильного. На ее щеке и
губах заметны розовые следы от побоев.
Телезвезда признает, что в тот день была очень расстроена, так
как узнала, что у ее избранника есть другая женщина. Она вызвала Данко на разговор, но беседа закончилась потасовкой: "Толкает меня,
прижимает к стене и после этого два удара по лицу, еще один толчок и уходит".
На съемочной площадке появился Александр Фадеев, более
известный как певец Данко. Исполнитель отрицает обвинения: "Столько лжи я за
все время не слышал ни от кого. И на меня, как на человека, который никогда в
жизни не поднимал руку на женщину".
По словам Александра, в тот вечер он понял, что их отношения
зашли в тупик и продолжать их не имеет смысла. "Дана полезла целоваться, а я
просто сказал: "Не хочу", – вспоминает артист. Он уверил, что сразу после этих
слов направился к выходу. Он и пальцем не тронул телеведущую, лишь немного
отстранил ее от себя и та "отшатнулась в пределах нормы". Данко предположил,
что
видео, предоставленное телеведущей, – это инсценировка.
Борисова и Фадеев прошли проверку на полиграфе. Детектор лжи
показал, что Дана врет. После недолгих уговоров телеведущая призналась, что
синяки на ее лице нанесены с помощью грима.