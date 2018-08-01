Телеведущая Дана Борисова больше не намерена молчать. Она обвиняет своего экс-возлюбленного певца Данко в нанесении побоев.

Телеведущая Дана Борисова больше не намерена молчать. Онаобвиняет своего экс-возлюбленного певца Данко в нанесении побоев.Дана решила не обращаться в правоохранительные органы.Вооружившись компроматом на бывшего любовника, она отправилась в студию ток-шоу"На самом деле" Первого канала. Борисова рассказала, что недавно решилась возобновить романс исполнителем Данко. Однако попытка вернуть былые чувства оказалась неудачной."Мойбывший возлюбленный и человек, с которым я все-таки решилась встречаться послереабилитации, хотя очень боялась отношений, обманул меня в очередной раз, и даже, когда мы пытались поговорить, поднял на меня руку", – поведала телеведущая. Дана продемонстрировала присутствующим видео, которое сняладве недели назад. Звезда снимает свое лицо на камеру мобильного. На ее щеке игубах заметны розовые следы от побоев.Телезвезда признает, что в тот день была очень расстроена, таккак узнала, что у ее избранника есть другая женщина. Она вызвала Данко на разговор, но беседа закончилась потасовкой: "Толкает меня,прижимает к стене и после этого два удара по лицу, еще один толчок и уходит".На съемочной площадке появился Александр Фадеев, болееизвестный как певец Данко. Исполнитель отрицает обвинения: "Столько лжи я завсе время не слышал ни от кого. И на меня, как на человека, который никогда вжизни не поднимал руку на женщину".По словам Александра, в тот вечер он понял, что их отношениязашли в тупик и продолжать их не имеет смысла. "Дана полезла целоваться, а япросто сказал: "Не хочу", – вспоминает артист. Он уверил, что сразу после этихслов направился к выходу. Он и пальцем не тронул телеведущую, лишь немногоотстранил ее от себя и та "отшатнулась в пределах нормы". Данко предположил,чтовидео, предоставленное телеведущей, – это инсценировка.Борисова и Фадеев прошли проверку на полиграфе. Детектор лжипоказал, что Дана врет. После недолгих уговоров телеведущая призналась, чтосиняки на ее лице нанесены с помощью грима.