Украинский боксер Александр Усик отказался от звания Герой
Украины. По его словам, для того чтобы быть героем в глазах людей, ему не нужны
никакие официальные регалии.
Украинский боксер Александр Усик отказался от звания Герой
Украины. По его словам, для того чтобы быть героем в глазах людей, ему не нужны
никакие официальные регалии.
По его словам, для украинского народа и для
"определенного круга" он уже является героем. "Не надо мне
ничего давать", – сказал знаменитый спортсмен на пресс-конференции в
Киеве. Единственное, о чем он попросил собравшихся, чтобы ему не мешали.
"Не мешайте мне идти тем путем, по которому я иду", – добавил Усик.
Стоит напомнить, что в ходе недавнего поединка в Москве в
финале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) против россиянина Мурата Гассиева
Александр Усик одержал победу и стал обладателем титулов чемпиона мира в
первом тяжелом весе в нескольких версиях – Международной боксерской федерации
(IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и других.
Президент Украины Петр Порошенко не смог пройти мимо победы
боксера и принялся разбрасываться пафосными словами у себя в Twitter, видимо,
желая поднять свой изрядно просевший рейтинг. С его слов, прозвучавший в Москве
украинский гимн является символом борьбы Украины и приближает ее победу.
Правда, против кого сражается Незалежная украинский лидер разъяснить не пожелал.
Поток пафоса вызвал недовольство среди спортивных
функционеров. Так, вице-президент Федерации профессионального бокса России
Андрей Рябинский назвал слова главы Незалежной "идиотизмом". На его
взгляд, Порошенко напрасно связывает успех боксера с политикой. "Как же
достали уже все переводить в политику!" – добавил он.