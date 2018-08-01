Украинский боксер Александр Усик отказался от звания Герой Украины. По его словам, для того чтобы быть героем в глазах людей, ему не нужны никакие официальные регалии.

Украинский боксер Александр Усик отказался от звания ГеройУкраины. По его словам, для того чтобы быть героем в глазах людей, ему не нужныникакие официальные регалии.По его словам, для украинского народа и для"определенного круга" он уже является героем. "Не надо мненичего давать", – сказал знаменитый спортсмен на пресс-конференции вКиеве. Единственное, о чем он попросил собравшихся, чтобы ему не мешали."Не мешайте мне идти тем путем, по которому я иду", – добавил Усик.Стоит напомнить, что в ходе недавнего поединка в Москве вфинале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) против россиянина Мурата ГассиеваАлександр Усик одержал победу и стал обладателем титулов чемпиона мира впервом тяжелом весе в нескольких версиях – Международной боксерской федерации(IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и других.Президент Украины Петр Порошенко не смог пройти мимо победыбоксера и принялся разбрасываться пафосными словами у себя в Twitter, видимо,желая поднять свой изрядно просевший рейтинг. С его слов, прозвучавший в Москвеукраинский гимн является символом борьбы Украины и приближает ее победу.Правда, против кого сражается Незалежная украинский лидер разъяснить не пожелал.Поток пафоса вызвал недовольство среди спортивныхфункционеров. Так, вице-президент Федерации профессионального бокса РоссииАндрей Рябинский назвал слова главы Незалежной "идиотизмом". На еговзгляд, Порошенко напрасно связывает успех боксера с политикой. "Как жедостали уже все переводить в политику!" – добавил он.