В июле текущего года в полицию поступило десять сообщений по фактам краж аккумуляторов из отечественных автомашин.

В июле текущего года в дежурную часть ОМВД России по Кольчугинскому району поступило десять сообщений от местных жителей по фактам краж из принадлежащих им отечественных автомашин. Во всех случаях неизвестные похищали аккумуляторы. Общая сумма материального ущерба, причиненного владельцам, превысила 30 000 рублей.В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что к совершению преступлений причастны двое жителей города Кольчугино в возрасте 21-го года и 30-ти лет.Подозреваемые были задержаны и дали признательные показания, пояснив, что кражи совершали с целью дальнейшей реализации похищенного.В настоящее время следственным отделением ОМВД России по Кольчугинскому району в отношении фигурантов возбуждены уголовные дела по статье «Кража». Расследование уголовных дел продолжается.