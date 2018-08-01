Наташа Королева обнародовала видео, на котором развлекает гостей на свадьбе Димы Билана. Артистка появилась на сцене в пикантном розовом платье, черных колготках с блестками и в сапогах.

Наташа Королева обнародовала видео, на котором развлекает гостей на свадьбе Димы Билана. Артистка появилась на сцене в пикантном розовом платье, черных колготках с блестками и в сапогах.Наташа Королева обнародовала видео на своей официальной страничке в социальной сети Instagram. В ролике артистка исполнила легендарную композицию "Синие лебеди", а затем поздравила молодых и крикнула "горько!""Ах эта свадьба , пела и плясала !!! Я с огромным удовольствием снялась в клипе у замечательных, талантливых @bilanofficial @polina !!! Как #символюности 90х , под нетленку про Синих лебедей, поздравляла молодых в их счастливый день свадьбы!!!", – рассказала о торжестве Наташа Королева.Кстати, в той же социальной сети Дима Билан поблагодарил артистку. "Наташа, спасибо, что тоже с нами 😍" – обратился к певице популярный исполнитель. Дима напомнил, что речь идет о новом шуточном видео к их с певицей Полиной песне. "И это только сотая часть того креатива, что вас ждёт в мини-фильме на 9.5 минут #пьянаялюбовь !" – сообщил Билан.Отметим, что больше всех пиарит ролик продюсер Димы Яна Рудковская. "Вот жизнь пошла .. дружишь и работаешь с человеком 13 лет, а он тебя даже на свадьбу не пригласил ! Это все #пьянаялюбовь", – написала Рудковская, разместив на своей страничке отрывок видео. Ранее она сетовала: "Как только уедешь отдыхать ,обязательно что-нибудь случится – это потому что пить меньше надо ! Пьяная любовь до добра не доводит!"Даже супруг Яны Рудковской прославленный фигурист Евгений Плющенко не остался в стороне. "Как только уедешь отдыхать ,обязательно что-нибудь случится-это потому что пить меньше надо ! Пьяная любовь до добра не доводит!" – заключил легендарный спортсмен.