Кот Бегемот из музея-театра Булгаковский дом не был похищен — его хотела приютить прохожая, увидев перепуганное животное на улице.

Кот Бегемот из музея-театра "Булгаковский дом" не был похищен — его хотела приютить прохожая, увидев перепуганное животное на улице, сообщает РИА Новости.Ранее сообщалось, что утром в среду сотрудники музея подали заявление о пропаже Бегемота в полицию. Позже стало известно, что кот нашелся без ошейника возле Театра Моссовета.Музей-театр "Булгаковский Дом" расположен на улице Большая Садовая. В нем находится экспозиция, которая посвящена жизни и творчеству Михаила Булгакова, В здании регулярно проходят экскурсии, постановки и другие события.В 2005 году руководство музея объявило конкурс, чтобы найти кота Бегемота, который стал символом учреждения и его полноправным сотрудником.