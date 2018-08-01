Дом Булгакова в Москве успокоил всех, кто 1 августа переживал за сотрудника музея – кота Бегемота. Ранее сообщалось, что неизвестная женщина похитила его. После поднятой в соцсетях и СМИ шумихе кота подкинули к театру Моссовета. Правда, без ошейника - адресника в виде косточки.

Дом Булгакова в Москве успокоил всех, кто 1 августа переживал за сотрудника музея – кота Бегемота. Ранее сообщалось, что неизвестная женщина похитила его.Музейщики через свой "Фейсбук" обратились ко всем неравнодушным москвичам с просьбой помочь в розыске легендарного кота, которого знают, наверное, все, кто когда-либо был в Доме Булгакова на Большой Садовой, дом 10.Сообщение практически сразу распространилось и по соцсетям, и по ряду СМИ. В результате буквально через несколько часов сотрудники Дома Булгакова сообщили: Бегемот нашелся. Правда, без ошейника – "адресника" в виде косточки.Кота Бегемота подкинули к расположенному неподалеку от музея Театру Моссовета. Там его и нашли полицейские. Сотрудники Дома Булгакова поблагодарили всех, кто остался неравнодушен к этому происшествию.Отвечая в соцсети на комментарии пользователей, вздохнувших с облегчением после сообщения о том, что кот найден, сотрудники музея пишут: Бегемот в стрессе, но уже поел. Теперь они думают, как защитить его от новых возможных похищений. Чипировать Бегемота поздно – он уже старенький. А вот ошейник новый с GPS в музее сделать пообещали.Возможно, тогда неадекватные поклонники творчества Михаила Булгакова поостерегутся красть "литературного персонажа". Тем более что, как говорил классик, кот — древнее и неприкосновенное животное.