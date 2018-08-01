Третий митинг за три месяца. Жители Александровского района продолжают выступать за закрытие городской свалки, которая с каждым днём увеличивается в объёмах. По словам активистов, только за последние полгода сюда сбросили более 500 тысяч тонн отходов с соседних регионов, а именно из Москвы. Жители даже проводили собственные расследования. Его результатами они поделились с Татьяной Даниловой.
Третий митинг за три месяца. Жители Александровского района продолжают выступать за закрытие городской свалки, которая с каждым днём увеличивается в объёмах. По словам активистов, только за последние полгода сюда сбросили более 500 тысяч тонн отходов с соседних регионов, а именно из Москвы. Жители даже проводили собственные расследования. Его результатами они поделились с Татьяной Даниловой.