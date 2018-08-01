Россиянка Мария Ласицкене включена в число претендентов на звание лучшей легкоатлетки Европы по итогам июля. В этом месяце российская прыгунья в высоту одержала победы на двух этапах Бриллиантовой лиги, повторив лучший результат сезона в мире.

Россиянка Мария Ласицкене включена в число претендентов на звание лучшей легкоатлетки Европы по итогам июля. В этом месяце российская прыгунья в высоту одержала победы на двух этапах "Бриллиантовой лиги", повторив лучший результат сезона в мире.Конкуренцию Ласицкене по итогам июля составили голландская бегунья Сифан Хассан, польская метательница молота Анита Влодарчик, немецкая толкательница ядра Кристина Шваниц и британская прыгунья в длину Лоррейн Юген.