Россия обеспокоена ситуацией с арестами политиков в Армении, включая бывшего президента. По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, такие действия новых властей страны противоречат их же заявлениям о том, что они не будут преследовать политических противников.

Россия обеспокоена ситуацией с арестами политиков в Армении, включая бывшего президента. По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, такие действия новых властей страны противоречат их же заявлениям о том, что они не будут преследовать политических противников. Глава МИД также напомнил, что именно Россия поддержала Армению в минуты политического кризиса и приветствовала компромисс, к которому пришли стороны."Когда в Армении был кризис, мы с большим удовлетворением отмечали, что в итоге решение по кризису найдено на основе компромисса с участием всех ведущих партий, и надеялись, что, опираясь на такой результат, все политические силы, прежде всего, новое руководство Армении и власти будут и далее продвигать подходы и укреплять национальное согласие. Но события последних дней нарушают такой позитивный настрой", — заявил Сергей Лавров в эфире телеканала "Россия 24".27 июля ереванский суд первой инстанции принял решение арестовать генерального секретаря ОДКБ Юрия Хачатурова. Обвинения против него выдвинуты в рамках дела о разгоне демонстрации 1 марта 2008 года (в то время Хачатуров был начальником Ереванского гарнизона Вооруженных сил Армении). Однако чуть позже Хачатуров был отпущен под залог. Сам он свою вину не признает.В этот же день был арестован бывший президент республики Роберт Кочарян. Его обвиняются в насильственном свержении конституционного строя в рамках того же уголовного дела о разгоне акций протеста в 2008 году.