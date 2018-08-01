Лондон заметает следы устроенной им же провокации. Британские власти умышленно уничтожают улики, связанные с делом Скрипалей, заявили в российском посольстве в Соединенном королевстве.

Лондон заметает следы устроенной им же провокации.Британские власти умышленно уничтожают улики, связанные с делом Скрипалей,заявили в российском посольстве в Соединенном королевстве.Дипломатическое ведомство отреагировало на известие опоспешной кремации тела отравленной в Эймсбери британки.Власти Великобритании умышленно уничтожают все улики,связанные с делом Скрипалей. Об этом сообщили в посольстве России в Лондоне. Установитьистинную причину смерти Дон Стерджес теперь невозможно, и это серьезноусложняет проведение объективного расследования, убеждены в посольстве."Это не может не вызывать беспокойства, посколькубританские власти продолжают сохранять активную линию на уничтожение любыхважных вещественных доказательств, так или иначе связываемых ими же самими сотравлением семьи Скрипалей в Солсбери", – приводит слова источника вдипведомстве РИА Новости.Британская полиция сообщила о "серьезноминциденте" в городе Эймсбери 4 июля. По ее информации, два человека оказались"под воздействием неизвестного вещества" и были госпитализированы вкритическом состоянии. Позже в Скотланд-Ярде подтвердили, что мужчина и женщинабыли отравлены тем же "Новичком", от которого пострадали в марте в Солсбериэкс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия (в покушении на которыхЛондон обвинил Москву).Один из пострадавших в Эймсбери – 45-летний Чарли Роулипозже пришел в сознание. 44-летняя Дон Стерджес вечером 8 июля скончалась вокружной больнице Солсбери, тело кремировали 30 июля.Российский политолог Юрий Светов назвал действия британскихвластей "неприкрытым цинизмом. По словам эксперта, Лондон сам придумалверсию, сам же ее продолжает продвигать, обвиняя во всем Россию – при этом непредоставляя никаких доказательств.