Появились
подробности ДТП с известным футболистом в ночь на 1 августа в Краснодаре. Федора
Смолова, находившегося за рулем BMW, могут лишить водительских прав.
Появились
подробности ДТП с известным футболистом в ночь на 1 августа в Краснодаре. Федора
Смолова, находившегося за рулем BMW, могут лишить водительских прав.
По данным полиции, форвард сборной России и "Краснодара"
не стал вызывать ГИБДД на место аварии. Тем самым спортсмен грубо нарушил закон,
что грозит ему теперь лишением удостоверения.
Стало известно, что Смолов спокойно оставил разбитый
автомобиль за девять миллионов рублей на дороге, вызвал эвакуатор и ушел,
передает Telegram-канал
Mash.
Такое неспортивное поведение футболиста уже назвали "лучшим финтом" Федора в
карьере.
Примечательно, но до сих пор виновник ДТП в центре
Краснодара все еще не выходил ни с кем на связь. Во всяком случае, его официально
разыскивает местная полиция.
Напомним, иномарка на большой скорости попала в аварию
на Ставропольской улице, повредив металлическое ограждение. Спорткар получил серьезные повреждения: крылья
и двери – всмятку. К счастью, никто не пострадал. Стражи порядка проводят
проверку по факту ДТП.
Как писали Dni.Ru, Федор Смолов не впервые нарушает ПДД. Футболист регулярно получает
штрафы с камер контроля скорости и не всегда вовремя их оплачивает. Однако на
сегодняшний день просроченных долгов перед государством у Смолова нет.