Появились подробности ДТП с известным футболистом в ночь на 1 августа в Краснодаре. Федора Смолова, находившегося за рулем BMW, могут лишить водительских прав.

Появилисьподробности ДТП с известным футболистом в ночь на 1 августа в Краснодаре. ФедораСмолова, находившегося за рулем BMW, могут лишить водительских прав.По данным полиции, форвард сборной России и "Краснодара"не стал вызывать ГИБДД на место аварии. Тем самым спортсмен грубо нарушил закон,что грозит ему теперь лишением удостоверения.Стало известно, что Смолов спокойно оставил разбитыйавтомобиль за девять миллионов рублей на дороге, вызвал эвакуатор и ушел,передает Telegram-каналMash.Такое неспортивное поведение футболиста уже назвали "лучшим финтом" Федора вкарьере.Примечательно, но до сих пор виновник ДТП в центреКраснодара все еще не выходил ни с кем на связь. Во всяком случае, его официальноразыскивает местная полиция.Напомним, иномарка на большой скорости попала в авариюна Ставропольской улице, повредив металлическое ограждение. Спорткар получил серьезные повреждения: крыльяи двери – всмятку. К счастью, никто не пострадал. Стражи порядка проводятпроверку по факту ДТП.Как писали Dni.Ru, Федор Смолов не впервые нарушает ПДД. Футболист регулярно получаетштрафы с камер контроля скорости и не всегда вовремя их оплачивает. Однако насегодняшний день просроченных долгов перед государством у Смолова нет.