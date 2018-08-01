Президент Белоруссии Александр Лукашенко, кажется, нацелился на эскалацию отношений с Россией. В свете непростых торгово-экономических отношений между двумя странами, глава братской республики заявил о планах ослабить зависимость от российского рынка.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, кажется, нацелилсяна эскалацию отношений с Россией. В свете непростых торгово-экономическихотношений между двумя странами, глава братской республики заявил о планахослабить зависимость от российского рынка.Лукашенко заявил, что Минск диверсифицирует своювнешнеэкономическую политику, налаживая сбыт продукции в другие страны.Необходимость подобной активности белорусский лидер объяснил нежеланиемзависеть от российского рынка.По его словам, Белоруссия стремится "продать то, чтопроизводит с избытком". Сейчас, сказал Лукашенко, Минск не намеренфорсировать производство сельскохозяйственной продукции, однако в будущем этовозможно. "Африка поднимается, тот же Китай будет потреблять немало. Как толькоувидим, что надо больше, мы увеличим", – приводит слова президента белорусскоеагентство БЕЛТА.Лукашенко добавил, что страна должна быть самодостаточной ипроизводить все необходимое сама. "Когда у тебя нет своего и тебе кто-топоставляет, он в любой момент тебя может взять за горло. И все – нетнезависимости, нет суверенитета", – заявил он.Торгово-экономические отношения России и Белоруссииухудшились несколько месяцев назад, когда Лукашенко поручил найти новые рынкисбыта взамен российского. До этого Москве пришлось пойти на запрет на ввоз изсоседней республики некоторых товаров.Напомним, на днях в СМИ распространились слухи обинсульте у белорусского лидера. Слухи подогревало его долгое отсутствие напублике. В пресс-службе президента подобные домыслы опровергли, а позже перед камерамипоявился и сам Лукашенк: он провел встречу с главой Минского облисполкома АнатолиемИсаченко.