Ученые из
Медицинского колледжа имени Эйнштейна в Нью-Йорке пришли выяснили, что эта спортивная
игра намного опаснее для представительниц прекрасного пола, чем для мужчин. Они
чаще получают сотрясение мозга из-за ударов мяча, а последствия таких травм для
них в пять раз серьезнее.
Ученые из
Медицинского колледжа имени Эйнштейна в Нью-Йорке пришли выяснили, что эта спортивная
игра намного опаснее для представительниц прекрасного пола, чем для мужчин. Они
чаще получают сотрясение мозга из-за ударов мяча, а последствия таких травм для
них в пять раз серьезнее.
К таким
выводам американские специалисты пришли, изучив реальные изменения
в структуре мозга испытуемых. Для этого ученые собрали группу из пятидесяти мужчин
и женщин, игравших в футбол и стали следить за тем, как они
играют в футбол.
Подсчитав число ударов
головой и различных столкновений, способных вызвать сотрясения, медики просканировали
их мозг и сопоставили снимки. Оказалось, что и мужчины, и женщины
одинаково часто играли головой, но тяжелые сотрясения чаще возникали у дам,
сообщает журнал Radiology.
Ученые пока точно не могут точно определить, чем вызвана такая закономерность.
Однако они полагают, что высокая уязвимость женщин может быть связана
с различиями в силе шеи или в работе генов.
На мозг человека оказывают негативное влияние не только
травмы, но и современные технологии. Как писали Dni.Ru, ранее ученые из Швейцарского института тропиков и
общественного здравоохранения доказали, что гаджеты пагубно влияют на память
подростков. Виной тому электромагнитные волны. При этом ярче негативные
последствия проявлялись у тех, кто держал телефон при разговоре у правого уха.