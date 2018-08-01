Ученые из Медицинского колледжа имени Эйнштейна в Нью-Йорке пришли выяснили, что эта спортивная игра намного опаснее для представительниц прекрасного пола, чем для мужчин. Они чаще получают сотрясение мозга из-за ударов мяча, а последствия таких травм для них в пять раз серьезнее.

Ученые изМедицинского колледжа имени Эйнштейна в Нью-Йорке пришли выяснили, что эта спортивнаяигра намного опаснее для представительниц прекрасного пола, чем для мужчин. Оничаще получают сотрясение мозга из-за ударов мяча, а последствия таких травм дляних в пять раз серьезнее.К такимвыводам американские специалисты пришли, изучив реальные измененияв структуре мозга испытуемых. Для этого ученые собрали группу из пятидесяти мужчини женщин, игравших в футбол и стали следить за тем, как онииграют в футбол.Подсчитав число ударовголовой и различных столкновений, способных вызвать сотрясения, медики просканировалиих мозг и сопоставили снимки. Оказалось, что и мужчины, и женщиныодинаково часто играли головой, но тяжелые сотрясения чаще возникали у дам,сообщает журнал Radiology.Ученые пока точно не могут точно определить, чем вызвана такая закономерность.Однако они полагают, что высокая уязвимость женщин может быть связанас различиями в силе шеи или в работе генов.На мозг человека оказывают негативное влияние не толькотравмы, но и современные технологии. Как писали Dni.Ru, ранее ученые из Швейцарского института тропиков иобщественного здравоохранения доказали, что гаджеты пагубно влияют на памятьподростков. Виной тому электромагнитные волны. При этом ярче негативныепоследствия проявлялись у тех, кто держал телефон при разговоре у правого уха.