Компания Microsoft начала тестировать новое приложение Your Phone для быстрой синхронизации файлов между Android-смартфоном и Windows-компьютером. Оно дает пользователям возможность, просто перетягивая файлы, быстро перебрасывать документы с одного устройства на другое.Например, благодаря Your Phone хранящаяся на смартфоне фотография может быть встроена прямо в презентацию PowerPoint одним движением мышки. Позднее у утилиты появится больше возможностей: в частности, пользователи смогут читать и отвечать на текстовые сообщения, получать уведомления.Поддержка Your Phone появилась в предварительной версии Windows 10 Insider Preview (17728). Скачать его могут участники программы тестирования Windows Insider. На Android (нужна версия 7.0 и выше) экспериментальная утилита станет доступна в течение ближайших недель.Your Phone доберется и до "айфонов", но позднее и с урезанным функционалом. Владельцы i-устройства, например, смогут отправить на Windows-компьютер страницу из браузера и продолжить просмотр на большом экране. Однако перекидывать файлы, вероятно, будет нельзя.∎iPhone и Android-смартфонами разрешат управлять с Windows-компьютера читайте такжеWindows 10 уже в некоторой степени интегрирована с операционкой Google. Крупное обновление Fall Creators Update, вышедшее прошлой осенью, позволяет владельцам Android-смартфона продолжать смотреть на большом экране сайты, ранее открытые в мобильном браузере, а также копировать и вставлять контент из универсального буфера обмена.