В Министерстве иностранных дел РФ подтвердили информацию об убийстве трех российских журналистов в Центральноафриканской Республике.

В Министерстве иностранных дел РФ подтвердили информацию об убийстве трех российских журналистов в Центральноафриканской Республике."30 июля недалеко от города Сибю погибли три человека, имевших при себе только журналистские документы, выданные на имя Кирилла Радченко, Александра Расторгуева и Орхана Джемаля", — сообщается на сайте ведомства.Дипломаты также выразили соболезнования родным погибших и отметили, что сотрудники российского посольства не были информированы о нахождении журналистов на территории этой страны.Ранее в миссии ООН по ЦАР рассказали, что тела погибших со множеством пулевых ранений были найдены в машине примерно в 30 км от города Сибю, в префектуре Кемо. По предварительной информации, они могли стать жертвой грабителей.В настоящий момент погибших уже доставили в Банги (столица ЦАР). Решается вопрос об отправке тел на родину. О ЧП проинформирован министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, он держит ситуацию на контроле, сообщила в эфире телеканала "Россия 24" официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.