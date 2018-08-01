Актриса поделилась самыми яркими моментами жизни с супругом. Оказывается, голливудские знаменитости едва не погибли во время медового месяца.

Актриса поделилась самыми яркими моментамижизни с супругом. Оказывается, голливудские знаменитости едване погибли во время медового месяца.Куниспобывала на шоу Джимми Феллона "Сегодня вечером", в котором поведала, как роковыеслучайности чуть не стали последними в их жизни с мужем. По словам артистки, после свадьбы они отправились в медовый месяц на небольшом "домана колесах" вместе с десятимесячной дочкой и родителями Эштона.Они ине подозревали, какие сюрпризы готовит им их поездка. Трудности в романтическомпутешествии начались, когда в 44-градусную жару у них в машине сломалсякондиционер, превратив дорогу в настоящую пытку.Все семейство ехало, по словам актрисы, ехало какна "консервной банке". Затемсемья чуть не заблудилась, потому что картографический сервис завел их на опасную грунтовую дорогу.Актрисаотметила, что они приехали к какой-то скале, а вскоре муж заменил навигатор, которыйуказывал направление движения в местности, где недавно случилось серьезноенаводнение. Следующим "сюрпризом" оказались устаревшие туристические пособия,по которым они намеревались приехать в парк развлечений в Калифорнии, но на томместе уже стояли две тюрьмы.Напомним,Эштон Катчер и Мила Кунис вместена протяжении шести лет, три года из которых они состоят в законном браке. Вданное время у актеров подрастают дочь и сын.