Юлия Меньшова отреагировала на ажиотаж, который поднялся, когда она обнародовала фото, где позирует без макияжа. Популярная артистка и телеведущая в язвительной форме высказалась в ответ на критические отзывы.

Юлия Меньшова отреагировала на ажиотаж, который поднялся, когда она обнародовала фото, где позирует без макияжа. Популярная артистка и телеведущая в язвительной форме высказалась в ответ на критические отзывы.Едва Юлия Меньшова выложила снимок из отпуска, на котором представлена в максимально естественном виде, как в комментариях к кадру поклонники разделились на два лагеря и стали ожесточенно препираться. Первые уверяли, что публичные люди должны выкладывать в соцсети только снимки, на которых они запечатлены, так сказать, при полном параде, вторые, наоборот, ссылаясь на то, что, мол, звезды тоже люди, рассказывали о необходимости прощать им недостатки во внешности.Положить конец дискуссии решила сама Меньшова. На своей официальной страничке в социальной сети Instagram актриса опубликовала два снимка. На первом Юлия строит смешную мордочку, на втором просто улыбается. Причем на обоих фото актриса снова запечатлена без грамма косметики."Самый главный вопрос инстаграма: " ЧТО С ЛИЦОМ?" 😳 Люблю его – отдельно. Настало время признаться. Мой пластический хирург, безусловно, перестарался, и вообще-то ВОТ ОНА ИСТИННАЯ ПРАВДА, НАСТОЯЩЕЕ ЛИЦО (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)" – написала Меньшова.Далее телеведущая сообщила: "Каждая нормальная фотография ( см. далее) стоит титанических усилий художников по гриму, ну и немыслимый фотошоп ( ясен пень!). На телик приезжаю за сутки, чтобы привести себя хоть в какой-то вид, чтоб не стыдно было людЯм показаться. Насчет " побухиваю" ли я? Ну, естессно... 🍾🍸🍷🍺А как вы хотите? С таким-то лицом жить – попробуйте сами..." – завершила свой пост Юлия.Очевидно, что такой язвительной подписью актриса попыталась ответить всем недоброжелателям. Многие подписчики по достоинству оценили юмор Юлии и поддержали ее. "да у Юли лицо – дай Бог каждому такое в 49 лет!", "Просто молодец. как надоели эти не естественные физиономии", "Юля Владимировна браво 👏👏👏", "Юля. у Вас все в порядке и с лицом и юмором и с талантом..💞💕💓💓Обожаю Вас!!!!" – высказались поклонники.