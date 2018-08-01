До случайной встречи на улице мужчины даже не были знакомы

До случайной встречи на улице мужчины даже не были знакомыМосквичу, застрелившему в ноябре прошлого года жителя Владимирской области, дали 9 лет тюрьмы, сообщает региональное управление следственного комитета.Установлено, что в тот день двое москвичей приехали в Петушинский район на дачу к приятелю, где отметили встречу, а затем все трое отправились в соседний населенный пункт. К несчастью, им встретилась молодая пара, завязалась ссора. Девушка испугалась, убежала и обратилась в полицию.На следующее утро компания пришла домой к 27-летнему парню, с которым они «общались» накануне. Почуяв неладное молодой мужчина взял ружье и сделал предупредительный выстрел в пол.«Его затолкнули в квартиру, избили, а затем житель Москвы из ружья хозяина квартиры выстрелил в потерпевшего, причинив ранение в область бедра. Мужчина скончался на месте преступления от острой кровопотери», - сообщили в ведомстве.Суд решил, что смерть была причинена по неосторожности. Отбывать наказание «стрелок» будет в колонии строгого режима. Он также должен будет выплатить маме погибшего 1 млн рублей.