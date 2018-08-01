Ищут хозяина сгоревшего авто. Накануне вечером на улице Тракторной загорелась газель. Как сообщают пользователи в соцсетях, происшествие всерьёз напугало людей. Водители, у которых были огнетушители бросились тушить кабину машины, охваченную огнём, однако, справиться с пламенем они не смогли.

Ищут хозяина сгоревшего авто. Накануне вечером на улице Тракторной загорелась газель. Как сообщают пользователи в соцсетях, происшествие всерьёз напугало людей. Водители, у которых были огнетушители бросились тушить кабину машины, охваченную огнём, однако, справиться с пламенем они не смогли. По сигналу, уже через 3 минуты после сообщения на место прибыли пожарные. Им и удалось потушить огонь буквально за несколько минут. Как сообщают сотрудники МЧС, к счастью, никто не пострадал. Сейчас устанавливается вероятная причина возгорания и ведутся поиски хозяина авто. В момент пожара его рядом с машиной не было.