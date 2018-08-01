Андрей Пучков поблагодарил мужчин за неравнодушие и оказание помощи полиции в задержании подозреваемого в совершении уличного грабежа...

Начальник УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве генерал-майор полиции Андрей Пучков наградил Дмитрия Иванова и Антона Богатыря благодарностями и ценными подарками. Андрей Пучков поблагодарил их за неравнодушие и оказание помощи полиции в задержании подозреваемого в совершении уличного грабежа.В середине апреля текущего года в ОМВД России по району Солнцево от 77-летней москвички поступило сообщение о том, что на улице Богданова неизвестный мужчина выхватил у нее из рук кошелек и попытался скрыться. Двое молодых мужчин, услышав крики о помощи, догнали злоумышленника и удерживали его до приезда сотрудников полиции. После задержания подозреваемого препроводили в отдел полиции, где в результате проверки было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 161 УК РФ «Грабеж». Похищенный кошелек с денежными средствами возвращен владелице.Руководство Управления отметило тот факт, что повсеместно, и в Западном административном округе, в частности, граждане начинают все более активно проявлять гражданскую позицию и оказывать содействие полиции в борьбе с преступностью.Сотрудники УВД по ЗАО напоминают, что связаться с полицией можно по телефону (499) 233-91-00 или в службу «102» (c мобильных телефонов – 112).Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-39