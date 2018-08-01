Элитный алкоголь местного розлива. В Судогде полицейские накрыли незаконное производство крепких напитков и крупную партию алкофальсификата. В арендованном ангаре на территории города обнаружили производственное оборудование, 1200 литров спиртосодержащей жидкости и более 1800 бутылок готовой алкогольной продукции сомнительного происхождения.

"Элитный" алкоголь местного розлива. В Судогде полицейские накрыли незаконное производство крепких напитков и крупную партию алкофальсификата. В арендованном ангаре на территории города обнаружили производственное оборудование, 1200 литров спиртосодержащей жидкости и более 1800 бутылок готовой алкогольной продукции сомнительного происхождения. Как показала экспертиза, на крепкие спиртные напитки, относящиеся к категории элитных, были наклеены поддельные федеральные специальные марки. Полицейские выяснили, что "палёный" алкоголь предназначался для продажи в небольших торговых точках города Судогды и района. Предварительная стоимость изъятой партии 810 тысяч рублей. Уголовное дело возбуждено в отношении 40-летнего жителя Калужской области. Расследование продолжается.