Ситуация с Кобзоном очень тяжелая. Идет борьба, и все вокруг поддерживают певца как могут, но, похоже, болезнь неумолимо захватывает его.

Ситуация с Кобзоном очень тяжелая. Идет борьба, и все вокруг поддерживают певца как могут, но, похоже, болезнь неумолимо захватывает его."Я вижу, что метастазы пошли намногие органы. Страшно, что мы можем потерять этого невероятно талантливого имногогранного человека, – рассказала Dni.Ru ."Жизненныесилы певца на исходе и ангелы стоят на расстоянии вытянутой руки. Все окружениеКобзона готово к худшему, но стараются продлить хотя бы недели его жизни.Несмотря на тяжелый диагноз, Кобзон как может борется с тяжелой болезнью, онприходит в чувства одной лишь мыслью, что он не успел многое доделать", – отметила она.Камни показали гадалке, что ИосифДавыдович уже распределил свое имущество по завещанию. "Недвижимость заграницей останется жене. Дети получат недвижимость в Москве. Своей жене онтакже оставляет огромный дом за городом. Кстати, я вижу еще одну женщину,которая унаследует часть имущества певца. В прошлом она состояла в близкихотношениях с Кобзоном, и давно стоит немного поодаль от семьи", – суверенностью заявила Ахметжанова.При этом ясновидящая отметила,что Иосиф Кобзон продумал свой уход до мелочей. "Никаких проблем, ссор идележки между родственниками не будет. Он относится ко всему с холоднымрассудком и не позволяет лить слезы своему окружению даже сейчас, когда имособенно тяжело",– сказала она.