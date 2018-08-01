Ситуация с Кобзоном очень тяжелая. Идет борьба, и все вокруг поддерживают певца как могут, но, похоже, болезнь неумолимо захватывает его.
Ситуация с Кобзоном очень тяжелая. Идет борьба, и все вокруг поддерживают певца как могут, но, похоже, болезнь неумолимо захватывает его.
"Я вижу, что метастазы пошли на
многие органы. Страшно, что мы можем потерять этого невероятно талантливого и
многогранного человека, – рассказала Dni.Ru .
"Жизненные
силы певца на исходе и ангелы стоят на расстоянии вытянутой руки. Все окружение
Кобзона готово к худшему, но стараются продлить хотя бы недели его жизни.
Несмотря на тяжелый диагноз, Кобзон как может борется с тяжелой болезнью, он
приходит в чувства одной лишь мыслью, что он не успел многое доделать", – отметила она.
Камни показали гадалке, что Иосиф
Давыдович уже распределил свое имущество по завещанию. "Недвижимость за
границей останется жене. Дети получат недвижимость в Москве. Своей жене он
также оставляет огромный дом за городом. Кстати, я вижу еще одну женщину,
которая унаследует часть имущества певца. В прошлом она состояла в близких
отношениях с Кобзоном, и давно стоит немного поодаль от семьи", – с
уверенностью заявила Ахметжанова.
При этом ясновидящая отметила,
что Иосиф Кобзон продумал свой уход до мелочей. "Никаких проблем, ссор и
дележки между родственниками не будет. Он относится ко всему с холодным
рассудком и не позволяет лить слезы своему окружению даже сейчас, когда им
особенно тяжело",– сказала она.