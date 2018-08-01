4 августа на телеканале ТВ-3 стартует проект, который докажет, что невозможное может стать возможным. На презентации фантастического шоу иллюзионистов Все кроме обычного корреспондент Dni.Ru встретился с беременной актрисой Анной Хилькевич и узнал, когда ждать пополнения в семье.

4 августа на телеканале "ТВ-3" стартует проект, который докажет, что невозможное может стать возможным. На презентации фантастического шоу иллюзионистов "Все кроме обычного" корреспондент Dni.Ru встретился с беременной актрисой Анной Хилькевич и узнал, когда ждать пополнения в семье.В начале апреля актриса объявила, что готовится стать мамой во второй раз. И сегодня вся ее жизнь подчинена грядущим родам. "В свою вторую беременность я набрала меньше килограммов, чем когда в 2015-м году ждала дочь Арианну, – улыбается 31-летняя звезда. – Видимо, все дело в жаре, когда меньше хочется есть. Хотя порой желания просыпаются неожиданные – среди ночи может захотеться арбуза, потом ела ведрами капусту, то тянуло на соленое, то на стейки, то на клубнику"."Рожать я буду в клиническом госпитале "Лапино", где появилась на свет и первая моя дочь, – продолжает Хилькевич. – Правда, роды будет принимать не основатель клиники акушер Марк Курцер – я выбрала врача не самой дорогой категории. Муж готовится быть со мной рядом в этот ответственный момент. Но, посмотрим, как пойдет, возможно, я и выгоню его. В прошлый раз я попросила его покинуть помещение – мне не хотелось, чтобы он присутствовал, он мне никак не помогал и я чувствовала себя некомфортно. Хотя первые роды я и вспоминаю как какое-то прекрасное событие, но сейчас мне страшно"."Кроватку, коляску, одежду мы уже купили, – говорит Анна. – Правда, кое-что осталось от Ариадны, так что чуть удалось сэкономить". Няню для новорожденного актриса уже нашла, хотя потребовалось много времени. Причем она будет заниматься и со старшей девочкой Хилькевич. А вот пол новорожденного актриса предпочитает пока не объявлять из-за суеверия. Как и имя, которое уже выбрали, посовещавшись с супругом. "Мы подошли к этому вопросу неформально, хотели, чтобы имя что-то значило и нравилось нам обоим", – пояснила Анна.Еще одно важное событие в жизни актрисы – переезд в новую просторную квартиру. "Мы будет жить в том же жилом комплексе в районе Ходынки, где и сегодня, просто в другом корпусе, – пояснила звезда сериала "Универ. Новая общага". – Даже две детские комнаты у нас будут! Хотели переехать до родов, но не успеваем ремонт закончить. Им руководит муж и хочет, чтобы все было идеально!"