Пристрастие к табаку и алкоголю оказалось далеко не первым в списке вредных привычек, составленном канадскими учеными. Как выяснилось, к развитию онкологических заболеваний могут привести вполне безобидные, на первый взгляд, и привычные действия.

Пристрастие к табаку и алкоголю оказалось далеко не первым всписке вредных привычек, составленном канадскими учеными. Как выяснилось, кразвитию онкологических заболеваний могут привести вполне безобидные, на первыйвзгляд, и привычные действия.Ежедневно человек совершает множество действий, которыепотенциально способствуют развитию заболеваний, в том числе онкологических.Список вредных привычек составили ученые из Канады.Опасность представляет увлечение мясом и сыром. У любителейэтих продуктов риск возникновения злокачественных опухолей возрастает в 4 раза.Вред, наносимый организму недосыпанием, сравним сразрушительным действием сигарет, считают исследователи. По их данным, у пациентов,которые спят меньше 7 часов в сутки, онкологию обнаруживают так же часто, как укурильщиков.Приготовления пищи на газовой плите также относится кпривычкам, повышающим риск заболевания. Как отметили авторы исследования, вовремя горения газа в воздух выделяются окись углерода, двуокись азота, а такжеформальдегид. Эти вещества могут провоцировать развитие онкологии.Но самой пагубной для здоровья оказалась привычка работать иотдыхать сидя. Каждый час, проведенный на стуле, увеличивает риск развития ракалегких, простаты или молочных желез. Избежать угрозы можно, устраивая разминкукаждые полчаса, пишет Men's Life.Ранее медики сообщали и о других привычках, наносящихсущественный вред здоровью. Врачи настоятельно рекомендуют воздерживаться отковыряния в носу, выдавливания угрей, чтения в туалете и просмотра телевизораво время еды.