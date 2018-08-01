Пристрастие к табаку и алкоголю оказалось далеко не первым в
списке вредных привычек, составленном канадскими учеными. Как выяснилось, к
развитию онкологических заболеваний могут привести вполне безобидные, на первый
взгляд, и привычные действия.
Пристрастие к табаку и алкоголю оказалось далеко не первым в
списке вредных привычек, составленном канадскими учеными. Как выяснилось, к
развитию онкологических заболеваний могут привести вполне безобидные, на первый
взгляд, и привычные действия.
Ежедневно человек совершает множество действий, которые
потенциально способствуют развитию заболеваний, в том числе онкологических.
Список вредных привычек составили ученые из Канады.
Опасность представляет увлечение мясом и сыром. У любителей
этих продуктов риск возникновения злокачественных опухолей возрастает в 4 раза.
Вред, наносимый организму недосыпанием, сравним с
разрушительным действием сигарет, считают исследователи. По их данным, у пациентов,
которые спят меньше 7 часов в сутки, онкологию обнаруживают так же часто, как у
курильщиков.
Приготовления пищи на газовой плите также относится к
привычкам, повышающим риск заболевания. Как отметили авторы исследования, во
время горения газа в воздух выделяются окись углерода, двуокись азота, а также
формальдегид. Эти вещества могут провоцировать развитие онкологии.
Но самой пагубной для здоровья оказалась привычка работать и
отдыхать сидя. Каждый час, проведенный на стуле, увеличивает риск развития рака
легких, простаты или молочных желез. Избежать угрозы можно, устраивая разминку
каждые полчаса, пишет Men's Life.
Ранее медики сообщали и о других привычках, наносящих
существенный вред здоровью. Врачи настоятельно рекомендуют воздерживаться от
ковыряния в носу, выдавливания угрей, чтения в туалете и просмотра телевизора
во время еды.