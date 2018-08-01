С 1 августа ВТБ Пенсионный фонд возобновляет сервис по приему заявлений на перевод накопительной пенсии через портал госуслуг. При заключении договора с НПФ ВТБ граждане могут ..

С 1 августа ВТБ Пенсионный фонд возобновляет сервис по приему заявлений на перевод накопительной пенсии через портал госуслуг.При заключении договора с НПФ ВТБ граждане могут самостоятельно подать соответствующее электронное заявление в Пенсионный фонд России в любом отделении НПФ. В ближайшее время сервис также будет доступен в офисах банков группы ВТБ.Лариса Горчаковская, генеральный директор ВТБ Пенсионный фонд, прокомментировала:«При заключении договора на перевод накоплений в другой фонд гражданам обязательно нужно подать заявление в Пенсионный фонд России. Это очень важно, поскольку в противном случае договор будет считаться недействительным. Теперь наши клиенты такое заявление могут оформить сразу при заключении договора. Ходить при этом больше никуда не нужно, что очень удобно и значительно экономит время».На сегодняшний день ВТБ Пенсионный фонд – единственный НПФ на российском рынке, который реализовал такую возможность.Реклама