Опасное дерево спилили. В прошлую пятницу мы снимали репортаж о дереве, которое ураган расколол на две части. Огромные ветви повисли над пешеходной дорожкой вблизи пятого дома по улице Растопчина. Зелёная арка могла рухнуть в любой момент на головы прохожих, которые хоть и с опаской, тем не менее, ходили под наклонившемся деревом.

Опасное дерево спилили. В прошлую пятницу мы снимали репортаж о дереве, которое ураган расколол на две части. Огромные ветви повисли над пешеходной дорожкой вблизи пятого дома по улице Растопчина. Зелёная арка могла рухнуть в любой момент на головы прохожих, которые хоть и с опаской, тем не менее, ходили под наклонившемся деревом. В МКУ "Благоустройство" нам сообщили, что решат проблему в течение суток. И вот - опасное дерево спилили. Теперь здоровью и жизни горожан ничего не угрожает. Ветви и пеньки с края тротуара уберут в ближайшее время.