Обвиняемый в государственной измене научный сотрудник Роскосмоса Виктор Кудрявцев, по версии следствия, передавал секретные данные в одну из стран НАТО посредством электронной переписки.

Обвиняемый в государственной измене научный сотрудник Роскосмоса Виктор Кудрявцев, по версии следствия, передавал секретные данные в одну из стран НАТО посредством электронной переписки.По словам его адвоката Евгения Смирнова, в документах нет упоминания о стране или самих сведениях, якобы переданных ученым. Виктор Кудрявцев не признает вину, сообщает ТАСС.Московский городской суд 2 августа рассмотрит жалобу на арест 74-летнего ученого.Научного сотрудника Центрального научно-исследовательского института машиностроения (научный институт Роскосмоса) Кудрявцева был задержан по статье 275 Уголовного кодекса РФ "Государственная измена". Его арестовали после обысков в ЦНИИМаш в рамках возбужденного дела о госизмене в Роскосмосе: ФСБ выяснила, что западная разведка осведомлена о российских разработках, проходивших под грифом "совершенно секретно".Ранее сообщалось, что Роскосмос начал внутреннее расследование.