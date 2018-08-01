Будет ограничено движение транспорта, в том числе и общественного, по улице Ильинка от Биржевой площади до Красной площади...

В связи с проведением мероприятий, посвящённых празднованию образования Воздушно-десантных войск Российской Федерации, 2 августа 2018 года с 06.00 до 16.00 будет ограничено движение транспорта, в том числе и общественного, по улице Ильинка от Биржевой площади до Красной площади.Госавтоинспекция столицы обращается ко всем водителям с убедительной просьбой быть предельно внимательными, заранее выбирать альтернативные маршруты движения, строго выполнять предписания дорожных знаков, требования и указания сотрудников ДПС.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81