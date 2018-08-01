Юрий Лоза рассказал, что думает о творчестве поющей
ведущей. Он считает, что Ольге Бузовой нужно следить за тем, что она делает на
сцене.
Юрий Лоза рассказал, что думает о творчестве поющей
ведущей. Он считает, что Ольге Бузовой нужно следить за тем, что она делает на
сцене.
Музыкант
не разделяет мнения тех, кто видит в Ольге хорошую певицу. Он отметил, что поведение
артиста на сцене не должно быть отражением вседозволенности.
"Она никто, она
не артистка", – цитирует Лозу "Пятый канал". "Как
вы им (детям – прим. ред.) сможете запретить потом послать вас
далеко, если вы все это делали сами со сцены… Когда
вы к ним обратитесь, они точно так же снимут штаны
и покажут вам голый зад, как вы это сделали на сцене", – добавил
композитор.
Также Юрий Лоза отметил, что у артист должен не
только донести что-то своим произведением до аудитории, но и доказать это своей
жизнью и творчеством. "Что вы хотите? воспитать что-то хорошее в людях?.. Если
вы хотите научить чему-то плохому, будьте уверены, что это плохое
обернется против вас", – выразил свое мнение певец.
Ранее Юрий Лоза
прокомментировал заявление Бузовой о создании собственной криптовалюты.
Музыкант заявил, что поющая ведущая, в отличие от него, не имеет
экономического образования, а потому "не в состоянии
понять", что такое криптовалюта и как она работает.
Как писали Dni.Ru, музыкант назвал Ольгу – "пирожок ни с чем". Лоза
отметил, что "у нее внутри нет наполнения, только красивая оболочка".