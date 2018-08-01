Юрий Лоза рассказал, что думает о творчестве поющей ведущей. Он считает, что Ольге Бузовой нужно следить за тем, что она делает на сцене.

Юрий Лоза рассказал, что думает о творчестве поющейведущей. Он считает, что Ольге Бузовой нужно следить за тем, что она делает насцене.Музыкантне разделяет мнения тех, кто видит в Ольге хорошую певицу. Он отметил, что поведениеартиста на сцене не должно быть отражением вседозволенности."Она никто, онане артистка", – цитирует Лозу "Пятый канал". "Каквы им (детям – прим. ред.) сможете запретить потом послать васдалеко, если вы все это делали сами со сцены… Когдавы к ним обратитесь, они точно так же снимут штаныи покажут вам голый зад, как вы это сделали на сцене", – добавилкомпозитор.Также Юрий Лоза отметил, что у артист должен нетолько донести что-то своим произведением до аудитории, но и доказать это своейжизнью и творчеством. "Что вы хотите? воспитать что-то хорошее в людях?.. Есливы хотите научить чему-то плохому, будьте уверены, что это плохоеобернется против вас", – выразил свое мнение певец.Ранее Юрий Лозапрокомментировал заявление Бузовой о создании собственной криптовалюты.Музыкант заявил, что поющая ведущая, в отличие от него, не имеетэкономического образования, а потому "не в состояниипонять", что такое криптовалюта и как она работает.Как писали Dni.Ru, музыкант назвал Ольгу – "пирожок ни с чем". Лозаотметил, что "у нее внутри нет наполнения, только красивая оболочка".