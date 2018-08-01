Неизвестный с целью получения страховой премии предоставил в учреждение акт выполненных работ на автомобиль «Хендай» на общую сумму около 2, 4 млн рублей...

Оперуполномоченные уголовного розыска ОМВД России по Мещанскому району задержали 34-летнего мужчину, подозреваемого в покушении на мошенничество в сфере автострахования.В дежурную часть полиции поступило сообщение от представителя одной из страховых компаний. Заявитель рассказал, что неизвестный с целью получения страховой премии предоставил в учреждение акт выполненных работ на автомобиль «Хендай» на общую сумму около 2,4 млн рублей. Предоставленные документы вызвали сомнения в подлинности у сотрудников компании, и они обратились в полицию.В результате оперативно-розыскных мероприятий на Проспекте Мира, сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался 34-летний москвич. Как выяснилось, подозреваемый приобрел в неустановленном месте поддельный акт о выполненных работах по ремонту его автомобиля, который был ранее им случайно поврежден. Завысив стоимость ремонта при помощи подлога, он намеревался получить деньги со страховой компании.По данному факту следствием территориального отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-15-61