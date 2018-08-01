Пенсионер посетил банк для проверки своих счетов, однако денежных средств там не оказалось. Материальный ущерб составил 3 млн 600 тысяч рублей...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Красносельскому району задержали подозреваемого в краже денежных средств со счетов, принадлежащих пенсионеру.В полицию поступило заявление от 86-летнего мужчины о краже денежных средств с его банковского счета. Потерпевший пояснил, что посетил банк для проверки своих счетов, однако денежных средств там не оказалось. Материальный ущерб составил 3 млн 600 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался 33-летний житель столицы, бывший работник указанного банка. Установлено, что злоумышленник, воспользовавшись служебным положением, изготовил дубликаты банковских карт на имя пенсионера и с их помощью снял денежные средства. Похищенное изъято.По данному факту следствием территориального отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-15-61