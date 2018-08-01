В арендуемых участниками группы нежилых помещениях на Зелёном проспекте обнаружены и изъяты бутылки и емкости со спиртосодержащей продукцией...

«В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по ВАО г. Москвы задержали двоих приезжих из ближнего зарубежья 36 и 62 лет по подозрению в незаконном производстве алкогольной продукции», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.Установлено, что злоумышленники с соучастниками организовали и осуществляли на территории г. Москвы деятельность по незаконному производству и сбыту немаркированной алкогольной продукции.При проведении оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий в арендуемых участниками группы нежилых помещениях на Зелёном проспекте обнаружено и изъято 2600 бутылок немаркированной алкогольной продукции, 40 10-литровых канистр со спиртом 95%, 150 водочных пробок, 500-литровая ёмкость для размешивания и розлива спиртосодержащей продукции, 1000-литровая ёмкость для отстаивания воды, 8000 пустых водочных бутылок, а также 100 тысяч поддельных федеральных специальных марок РФ. Изъятые образцы алкогольной продукции направлены для проведения пищевых и товарных экспертиз.Следствием УВД по ВАО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 171.1 УК РФ «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации». В отношении одного из подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, а в отношении второго задержанного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.В настоящее время сотрудники полиции УВД по ВАО проводят мероприятия, направленные на установление других лиц причастных к совершению данного противоправного деяния.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73