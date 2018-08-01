Признали виновным. Как сообщает региональный Следком, Петушинский райсуд вынес обвинительный приговор 33-летнему жителю Москвы. Следствием и судом установлено, что в ноябре 2017, два жителя московской области приехали к своему другу в Петушинский район.

Признали виновным. Как сообщает региональный Следком, Петушинский райсуд вынес обвинительный приговор 33-летнему жителю Москвы. Следствием и судом установлено, что в ноябре 2017, два жителя московской области приехали к своему другу в Петушинский район. Будучи навеселе, вместе с приятелем, поехали в соседний населённый пункт. Там у компании произошёл конфликт с незнакомым парнем и его девушкой. Затаив обиду, на следующий день троица пришла домой к молодому человеку и продолжила ссору. У парня было ружьё и он сделал предупредительный выстрел в пол. У гостей это агрессию. Парня втолкнули в квартиру, избили, а затем житель Москвы выстрелил ему в бедро. 27-летний молодой человек умер на месте от потери крови. Теперь стрелявшего ждёт 9 лет в колонии строгого режима и выплата 1 миллиона рублей в пользу мамы погибшего.