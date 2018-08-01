Сделка, связанная с переходом защитника Кельна Константина Рауша в московское Динамо, которая состоялась еще в январе 2018 года, привела к уходу из клуба генерального директора Евгения Муравьева. В настоящий момент МВД РФ завело уголовное дело из-за вновь открывшихся обстоятельств.

Сделка, связанная с переходом защитника "Кельна" Константина Рауша в московское "Динамо", которая состоялась еще в январе 2018 года, привела к уходу из клуба генерального директора Евгения Муравьева. В настоящий момент МВД РФ завело уголовное дело из-за вновь открывшихся обстоятельств."По факту хищения денежных средств у футбольного клуба "Динамо" возбуждено уголовное дело. Оно связано с заключением посреднического договора между клубом и компанией Golden Toys в связи с трансфером из "Кельна" футболиста Константина Рауша", — цитирует РИА Новости пресс-службу бело-голубых.По итогам внутреннего расследования выяснилось, что руководство немецкого клуба не участвовало в переговорах с посредниками. Под подозрение попал бывший генеральный директор футбольного клуба "Динамо" (Москва) Евгений Муравьев. Результаты проверки были направлены в МВД РФ.