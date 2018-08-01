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<a href="http://33live.ru/novosti/01-08-2018-pikapy-v-rossii-nabirayut-populyarnost.html" target="_blank">Пикапы в России набирают популярность</a> - Продажи пикапов в нашей стране за 2018 год выросли сразу на треть. Однако, если лидер сегмента остается неизменным, то борьба за вторую и третью строчки рейтинга популярности идет весьма жестокая.