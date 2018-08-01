Российские физики планируют воспроизвести необычные свойства древнего строения на наноуровне, чтобы создать оптические сенсоры и эффективные солнечные батареи.

Пирамида Хеопса может работать как резонатор радиоволн, накапливая их энергию. Такой результат получила группа учёных из Университета ИТМО и Лазерного центра Ганновера (Laser Zentrum Hannover). Теперь физики планируют воспроизвести необычные свойства древнего строения на наноуровне, чтобы создать оптические сенсоры и эффективные солнечные батареи. Результаты расчётов опубликованы в издании Journal of Applied Physics.Для каждого тела есть длина волны, на которой оно в принципе могло бы выступать как резонатор, концентрируя энергию электромагнитного излучения. Она зависит от размеров тела и называется резонансной длиной. Но вот будет ли объект действительно способен накапливать электромагнитную энергию, зависит от многих его параметров, в том числе от материала, из которого он сделан."Учитывая большой интерес к египетским пирамидам, мы решили взглянуть на Великую пирамиду как на частицу, резонансно рассеивающую радиоволны. Из-за недостатка сведений о физических свойствах пирамиды нам пришлось использовать некоторые допущения. Например, мы считали, что никаких неизвестных полостей в ней нет, а материал, из которого она сделана, однородно распределён в её объёме и имеет свойства обычного известняка. В рамках сделанных предположений мы получили ряд интересных результатов, которые могут найти важные практические применения", ‒ рассказывает Андрей Евлюхин из ИТМО, научный руководитель и координатор выполненных исследований.Сначала физики рассчитали, что резонансными для пирамиды будут радиоволны длиной от 200 до 600 метров. Затем они смоделировали, какую часть энергии падающих волн такой длины строение может рассеивать и поглощать. Наконец, они получили распределение электромагнитных полей внутри облучаемой пирамиды. Вся работа велась теоретическими методами, в том числе с помощью численного моделирования.Выяснилось, что энергия будет концентрироваться во внутренних камерах пирамиды, а также фокусироваться в пространстве под её основанием, где располагается третья недостроенная камера пирамиды.Теперь учёные планируют использовать полученные результаты, чтобы воссоздать похожие эффекты в наномасштабе, только уже не с радиоволнами, а с видимым светом."Подобрав материал с подходящими электромагнитными свойствами, можно получить наночастицы пирамидальной формы, перспективные для практического применения в разработке наносенсоров и эффективных элементов для солнечной энергетики", ‒ отмечает соавтор работы Полина Капитанова из ИТМО.Напомним, что "33Live.RuНаука" (nauka.vesti.ru) ранее писали о том, что в пирамиде Хеопса нашли комнату неизвестного назначения.