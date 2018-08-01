В квартире была выявлена нарколаборатория по производству психотропного вещества – амфетамина...

«Сотрудники Отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по САО задержали подозреваемого в покушении на сбыт наркотического средства – гашиша», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции на Онежской улице был задержан 42- летний москвич. При обыске по месту жительства в квартире у задержанного были обнаружены и изъяты 11 брикетов спрессованного вещества растительного происхождения. Согласно результатам исследования изъятое является наркотическим средством - гашишем, общей массой более 1 килограмма.Также были обнаружены и изъяты электронные весы, фасовочные пакеты и магниты, медицинские шприцы. Кроме того, в квартире была выявлена нарколаборатория по производству психотропного вещества – амфетамина. Изъяты предметы и вещества, используемые для изготовления наркотических средств.Следствием УВД по САО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29