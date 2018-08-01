Злоумышленник в сети Интернет разместил объявления о продаже дорогостоящих мобильных. Реализовав несертифицированную продукцию, мужчина менял номер телефона...

«Оперуполномоченные уголовного розыска МО МВД России «Коммунарский» г. Москвы задержали 29-летнего приезжего, подозреваемого в мошеннических действиях и попытке мошенничества под видом реализации дорогостоящих мобильных телефонов», – сообщила заместитель начальника УИиОС ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы Екатерина Гузь.В дежурную часть межмунипального отдела полиции поступило сообщение о мошенничестве. Как рассказал потерпевший, в сети Интернет он нашел объявление о продаже мобильного телефона, соответствующего оригинальному образцу. При этом, продавец, введя мужчину в заблуждение, убедил его в качестве и подлинности товара. Однако после покупки телефона потерпевший установил, что аппарат является подделкой и не соответствует сертифицированной продукции. Мужчина попытался связаться с продавцом, но последний перестал выходить на связь. Материальный ущерб составил около 50 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий оперуполномоченные уголовного розыска межмуниципального отдела МВД России «Коммунарский»задержали подозреваемого при попытке продажи гражданину аналогичного поддельного телефона стоимостью 55 тысяч рублей.Установлено, что злоумышленник в сети Интернет разместил несколько объявлений о продаже дорогостоящих мобильных. Реализовав несертифицированную продукцию, мужчина менял номер телефона и удалял объявление.Следствием МО МВД России « Коммунарский» г. Москвы возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление», ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ТиНАО(999) 010-51-79