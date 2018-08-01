Злоумышленники по предлогом продажи норковых шуб передали женщине синтетическую подделку, а также забрали у нее ее собственную шубу якобы в обмен на новую...

«Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Новогиреево задержали двоих подозреваемых в мошенничестве», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий ТитовВ территориальный отдел полиции обратилась 63-летняя женщина, проживающая в одном из домов по Фрязевской улице. Потерпевшая рассказала, что на улице к ней подошли двое мужчин, представились сотрудниками мехового бутика и предложили ей приобрести норковую шубу по выгодной цене 40 тысяч рублей, так как их бутик собирается закрываться.Пенсионерка заинтересовалась предложением, после чего на следующий день она встретилась со злоумышленниками у своего подъезда. Один из них поднялся с ней в квартиру, где она примерила шубу. Лже-продавцы предложили хозяйке приобрести вторую шубу взамен на её старую. Пожилая женщина согласилась, незнакомцы передали ей пакеты с товаром и забрали денежные средства, после чего скрылись. Когда пенсионерка распаковала пакеты, она обнаружила, что вместо норковых шуб в пакете – синтетическая подделка. Общая сумма материального ущерба составила 110 тысяч рублей.В результате проведённых оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемых на 14-м километре МКАД. Ими оказались 23 и 37-летний приезжие мужчины. Похищенным они распорядились по своему усмотрению.Следствием ОМВД России по району Новогиреево возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73