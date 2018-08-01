В полицию поступило сообщение о том, что на Сумской улице горят автомобили. На место прибыли сотрудники полиции и пожарных расчетов...

Оперативники уголовного розыска и участковые уполномоченные полиции ОМВД России по району Чертаново Северное задержали 40-летнего приезжего, подозреваемого в поджоге автомобилей.В ОМВД России по району Чертаново Северное поступило сообщение о том, что на Сумской улице горят автомобили. На место прибыли сотрудники полиции и пожарных расчетов. Пожарные ликвидировали возгорание.Три автомобиля полностью выгорели. Ущерб устанавливается.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска и участковыми уполномоченными полиции ОМВД России по району Чертаново Северное задержан подозреваемый – 40-летний приезжий. Причины его поступка устанавливаются.Следствием ОМВД России по району Чертаново Северное возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22