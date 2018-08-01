Военные в столице Зимбабве Хараре открыли огонь по участникам манифестаций в поддержку оппозиции в ожидании результатов выборов, ранив и убив несколько человек.

Военные в столице Зимбабве Хараре открыли огонь по участникам манифестаций в поддержку оппозиции в ожидании результатов выборов, ранив и убив несколько человек.Как передает ТАСС, об этом сообщает сайт американской газеты The Washington Post.Отмечается, что инцидент произошел после того, как были объявлены предварительные результаты президентских и парламентских выборов и на улицы вышли тысячи сторонников оппозиционной партии "Движение за демократические перемены", которые выкрикивали антигосударственные лозунги, жгли покрышки и ломали светофоры, ограждения и скамейки.Полиция применила водяные пушки и слезоточивый газ, но это не остановило протестующих и тогда пришлось вмешаться военным. Пока известно, как минимум, об одном погибшем.30 июля в Зимбабве состоялись президентские и парламентские выборы. Выборы главы страны впервые за почти 40 лет прошли без участия многолетнего правителя Роберта Мугабе. Результаты объявят на этой неделе, но главными претендентами из 23 кандидатов считаются преемник Мугабе Эммерсон Мнангагва и лидер партии "Движение за демократические перемены" Нельсон Чамиса. Не дожидаясь подведения итогов оба заявили, что они одерживают победу на выборах.Что касается парламентских выборов, то на них большинство мест в нижней палате парламента – 109 из 210 – получила правящая партия страны "Зимбабвийский африканский национальный союз — Патриотический фронт". Это вызвало резкое недовольство представителей оппозиционного "Движения за демократические перемены", которому досталось лишь 41 кресло.