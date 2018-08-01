Журналист издательского дома Аргументы и факты Сергей Грачев, пропавший 21 июля, найден мертвым.

Журналист издательского дома "Аргументы и факты" Сергей Грачев, пропавший 21 июля, найден мертвым.Как передает ТАСС, об этом объявила нижегородская поисково-спасательная группа "Рысь", которая занималась его поисками.В "Аргументах и фактах" не располагают официальной информацией о гибели своего сотрудника. Последний раз его видели 21 июля, когда он выходил из здания местной гостиницы "Шератон". После этого он на связь больше не выходил.В Следственном комитете России по Нижегородской области отказались от комментариев, подчеркнув, что нужно провести необходимые экспертизы. Ранее сообщалось о том, что 27 июля следственное управление СКР по региону возбудило уголовное дело по факту исчезновения журналиста.23 июля в городе было обнаружено тело другого журналиста – сотрудника ГТРК "Нижний Новгород" Дениса Суворова, чье тело было найдено в районе Казанской набережной с признаками насильственной смерти.