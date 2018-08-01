Руководство аэропорта Домодедово привлекло сотрудников к поиску собаки сотрудницы Министерства иностранных дел РФ. Пропажу питомца обнаружили до начала погрузки контейнера с животным на борт.

Руководство аэропорта Домодедово привлекло сотрудников к поиску собаки сотрудницы Министерства иностранных дел РФ. Пропажу питомца обнаружили до начала погрузки контейнера с животным на борт.Как сообщает агентство городских новостей "Москва", собака выбежала из пластикового контейнера. Все сотрудники и службы были немедленно оповещены об инциденте и уже приступили к поискам. Владелица животного также принимает в них участие.Хозяйка с собакой планировала лететь в Адлер.