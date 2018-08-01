Традиционно он рассчитывается на основании потребительской корзины
Традиционно он рассчитывается на основании потребительской корзины
Во Владимирской области прожиточный минимум на душу населения за второй квартал 2018 года вырос на 468 рублей и составляет 9777 рублей, сообщает пресс-служба правительства региона.
При этом для трудоспособного населения этот показатель составляет 10625 рублей, для пенсионеров – 8189 рублей, для детей – 9911 рублей.
«Эти показатели будут использоваться для оценки уровня жизни населения Владимирской области при разработке и реализации социальных программ, для оказания необходимой государственной социальной помощи малоимущим гражданам, для формирования бюджета области и для других установленных законодательством целей», - отмечают в правительстве.
Как пояснили в департаменте по труду и занятости населения областной администрации, прожиточный минимум рассчитывается на основании потребительской корзины (туда включен минимальный набор продуктов питания - всего 42 наименования).