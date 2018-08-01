Традиционно он рассчитывается на основании потребительской корзины

Традиционно он рассчитывается на основании потребительской корзиныВо Владимирской области прожиточный минимум на душу населения за второй квартал 2018 года вырос на 468 рублей и составляет 9777 рублей, сообщает пресс-служба правительства региона.При этом для трудоспособного населения этот показатель составляет 10625 рублей, для пенсионеров – 8189 рублей, для детей – 9911 рублей.«Эти показатели будут использоваться для оценки уровня жизни населения Владимирской области при разработке и реализации социальных программ, для оказания необходимой государственной социальной помощи малоимущим гражданам, для формирования бюджета области и для других установленных законодательством целей», - отмечают в правительстве.Как пояснили в департаменте по труду и занятости населения областной администрации, прожиточный минимум рассчитывается на основании потребительской корзины (туда включен минимальный набор продуктов питания - всего 42 наименования).