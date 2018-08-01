Штраф за мелкое хулиганство грозит 32-летней москвичке за дебош, устроенный в аэропорту Новосибирска. Во время пересадки с прибывшего из Сеула рейса нетрезвая женщина заглянула в кафе, где заказала спиртное и устроила скандал.

Штраф за мелкое хулиганство грозит 32-летней москвичке за дебош, устроенный в аэропорту Новосибирска. Во время пересадки с прибывшего из Сеула рейса нетрезвая женщина заглянула в кафе, где заказала спиртное и устроила скандал. "Выступление" пассажирки в линейном отделе полиции воздушной гавани сняли на видео.Инцидент произошел еще 22 июля, однако запись была обнародована только 1 августа. Стражи порядка застали жительницу Москвы в кафе, где она, изрядно выпив, размахивала руками и активно использовала обсценную лексику по отношению к персоналу и другим посетителям. Появление полицейских и смена обстановки никак не сказались на поведении женщины — она продолжала хамить и ругаться."Нормальный ответ на твой тупой вопрос. Не будь мразью! Оле-оле, тупая мразь!" — заявила она сотруднице, поинтересовавшейся, не употребляла ли задержанная наркотические средства.Немного протрезвев, пассажирка принялась картинно плакать, но при этом грозила применить силу против снимавшего ее правоохранителя. В конце концов на нее составили протокол по статье "Мелкое хулиганство" и отпустили, но вот о размере наложенного штрафа ничего не сообщается.