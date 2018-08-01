Появились подробности аварии, произошедшей с известным футболистом на Ставропольской улице в ночь на 1 августа. Оказалось, что сотрудники ГИБДД не оформили ДТП с BMW.

Появились подробности аварии, произошедшей сизвестным футболистом на Ставропольскойулице в ночь на 1 августа. Оказалось, что сотрудники ГИБДД не оформилиДТП с BMW.Федор Смолов на автомобиле стоимостью девять миллионов рублейвлетел в металлическое ограждение всамом центре города. При этом ни разбитая машина форварда сборной России и "Краснодара", нисломанный забор, ни разбросанные на дороге детали вфокус внимания сотрудников ГИБДД, судя по всему, не попали.Спорткар получил серьезныеповреждения – крылья и двери разбиты всмятку. К счастью, никто не пострадал. Послеаварии Смолов самостоятельно вышел из машины и уехал с места аварии, а BMWпозднее забрал эвакуатор. Однако оказалось, что ДТПнет ни в одном протоколе, передает Telegram-канал Mash.Теперь в этой истории предстоит разобраться краснодарскимполицейским. "По поступившей информации о дорожно-транспортномпроисшествии в Краснодаре с участием дорогостоящей иномарки проводится проверка",– цитирует представителя пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю интернет-портал "Кубанскиеновости".В свою очередь директор городского департаментатранспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов заявил, что если спортсменапризнают виновником аварии, то он обязан будет оплатить поврежденные ограждения.По его словам, ремонт на поврежденном участке еще не начался, сообщает сайт "Комсомольскаяправда".Отметим, Федор Смолов невпервые нарушает ПДД. Футболист регулярно получает штрафы с камер контроляскорости и не всегда вовремя их оплачивает. С марта по май 2015 года футболисттрижды попался на превышении скорости – дважды в Екатеринбурге и одинраз в Московской области. Но на сегодняшний день просроченных долгов передгосударством у Смолова нет. Известно, что в гараже у форварда есть эксклюзивныйLamborghini Aventador стоимостью в 30 миллионов рублей, а также был Porsche911.